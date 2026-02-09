В Кремле рассказали о предложении направить замороженные активы в Совет мира

Песков: РФ не получила ответ на идею направить в Совет мира замороженные активы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала ответа на предложение главы РФ Владимира Путина направить в Совет мира часть замороженных в США российских активов.

«Такое предложение действительно было высказано президентом России, ответа мы пока не получили», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что вопрос возможного участия в Совете мира остается в стадии проработки. По его словам, в соответствии с поручением президента России эта тема по-прежнему прорабатывается министерством иностранных дел совместно с союзниками и партнерами страны.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России. Большинство стран ЕС отказались от вступления в состав органа, а президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сначала должны изучить все документы, а уже потом принимать решение. 21 января Путин предположил, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

Ранее в США спрогнозировали провал «Совета мира» по Газе.