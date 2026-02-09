Назван возраст пиковых физических возможностей человека

Science Alert: после 35 лет физические возможности ухудшаются у всех людей

Физическое здоровье человека достигает пика примерно к 35 годам, после чего начинается постепенное снижение физических возможностей — независимо от того, занимается ли человек спортом или нет. Об этом рассказала исследовательница Каролинского института в Швеции Мария Вестерстол. Эксперта цитирует издание Science Alert.

По словам ученой, предыдущие работы с участием профессиональных спортсменов уже показывали, что даже при регулярных тренировках максимальная физическая форма чаще всего приходится на возраст около 30 лет. Это указывало на то, что механизмы возрастной потери мышечной массы запускаются задолго до того, как становятся клинически заметными. Новое исследование позволило точнее определить этот переломный момент.

В работе использовались данные лонгитюдного проекта Swedish Physical Activity and Fitness (SAF), который ведется с 1974 года. В рамках исследования ученые отслеживали изменения состояния здоровья жителей Швеции, начиная с подросткового возраста. Показатели силы и физической подготовленности одних и тех же участников измерялись в 16, 27, 34, 52 и 63 года.

Анализ показал, что примерно к 35 годам физические возможности достигают максимума, после чего начинается постепенное ухудшение и снижение мышечной силы. Этот процесс связан с естественным старением и постепенным уменьшением объема мышечной ткани, которое у некоторых людей становится особенно заметным после 60 лет и может ограничивать подвижность.

При этом исследование выявило и обнадеживающий факт. Участники, начавшие регулярно заниматься физической активностью уже в зрелом возрасте, смогли улучшить свои показатели примерно на 10%. Полностью остановить возрастные изменения тренировки не позволяют, однако способны заметно их замедлить.

«Начать двигаться никогда не поздно. Физическая активность может снизить скорость потери мышечной силы, даже если не может полностью ее предотвратить», — подчеркнула Вестерстол.

