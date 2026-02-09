В Росавиации заявили о готовности возобновить авиасообщение с США

Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, при возобновлении авиасообщения между двумя странами важно понимать, что у американских перевозчиков будут более комфортные условия, так как российским компаниям придется облетать территорию Европы.

«Ограничения на полеты устанавливали не мы. Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна», — отметил Ядров.

В январе глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2025 году рассказал, что Россия выступает за обсуждение возобновления прямого авиасообщения в рамках двухсторонних переговоров с США.

По словам министра иностранных дел, эти вопросы российская сторона включает в повестку дня двусторонних переговоров. Кроме того, Москва намерена добиваться начала переговоров с США о возвращении российской дипломатической собственности, подчеркнул Лавров.

Ранее посол заявил об отказе США обсуждать возобновление авиасообщения с РФ.