Выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море россиянин изменил показания

Выживший после дрейфа в море Пичугин признал вину в гибели брата и племянника

Россиянин Михаил Пичугин, который выжил после двух месяцев дрейфа на катамаране в Охотском море, изменил показания по уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Октябрьского суда Улан-Удэ.

Отмечается, что мужчина частично признал вину по ст. 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном») и ст. 327 («Использование заведомо подложного документа») Уголовного кодекса России. Ранее россиянин не соглашался с предъявленными ему обвинениями.

«Из-за меня погибли мои родственники», — сказал Пичугин.

9 августа 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправились на лодке от мыса Перовского в сторону города Оха через Сахалинский залив. Вскоре с ними пропала связь, в назначенном месте они так и не появились. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. Выжить удалось только Пичугину, за время своего дрейфа он потерял 50 кг.

