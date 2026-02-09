Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море россиянин изменил показания

Выживший после дрейфа в море Пичугин признал вину в гибели брата и племянника
VK

Россиянин Михаил Пичугин, который выжил после двух месяцев дрейфа на катамаране в Охотском море, изменил показания по уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Октябрьского суда Улан-Удэ.

Отмечается, что мужчина частично признал вину по ст. 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном») и ст. 327 («Использование заведомо подложного документа») Уголовного кодекса России. Ранее россиянин не соглашался с предъявленными ему обвинениями.

«Из-за меня погибли мои родственники», — сказал Пичугин.

9 августа 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправились на лодке от мыса Перовского в сторону города Оха через Сахалинский залив. Вскоре с ними пропала связь, в назначенном месте они так и не появились. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. Выжить удалось только Пичугину, за время своего дрейфа он потерял 50 кг.

Ранее на Сахалине спасли водолаза, пробывшего 20 часов в ледяной воде.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!