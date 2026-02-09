Размер шрифта
В России раскрыли, почему Европа срывает мирное соглашение по Украине

Карасин: в Европе видят соглашение по Украине как собственное поражение
Алексей Дружинин/РИА Новости

Действия Европы, срывающей договоренности по мирному соглашению по Украине, говорят о том, что европейские власти рассматривают данное соглашение как собственное поражение. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в беседе с «Лентой.ру».

По словам сенатора, Россия всегда остается верна достигнутым договоренностям, в том числе и тем, которые были в Анкоридже.

«Анкоридж — это свежая страница подходов к тому, что происходит в рамках кризиса на Украине. Но западноевропейские интриганы всячески пытаются все это перевести опять в русло размещения каких-то вооруженных сил [на Украине]», — отметил он.

Как заявил Карасин, Запад пытается «всячески замаслить людей», не только в Европе, но и на Украине. Новые пакеты санкций, которые анонсирует Евросоюз, негативно сказываются на переговорах по Украине, обменах пленными, добавил он.

В подвижной ситуации, которая наблюдается сейчас по вопросу Украины, видно тех, кто четко решил добиться мира, а кто категорически возражает, как это делает Европа, сказал сенатор.

В конце января 2026 года глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах ЕС принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала СВО.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отметил, что новый пакет санкций должен ограничить российские доходы от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать так называемый «теневой флот» РФ и схемы обхода рестрикций. А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что 20-й пакет санкций должен включать жесткие меры против российского «теневого флота».

Ранее Григорий Карасин обвинил Запад в наглом подходе к переговорам в Абу-Даби.
 
