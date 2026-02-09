В Кремле рассказали, остается ли еще «дух Анкориджа» в отношениях РФ и США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что понимания между РФ и США, достигнутые в Анкоридже, являются краеугольными и способны сдвинуть процесс урегулирования российско-украинского конфликта.

На вопрос журналиста, чем является «дух Анкориджа» в российско-американских отношениях, Песков ответил, что под «духом Анкориджа» в Москве понимают «целый ряд пониманий».

«Действительно, есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже.<...> Этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть дух Анкориджа, вдаваться в детали мы не хотим <...>, не [занимаемся] какой-то публичной мегафонной дипломатией в данном случае, но очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, ... являются краеугольными, и именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв (в переговорах по Украине. — «Газета.Ru»)», — поделился Песков.

9 февраля председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что в Европе рассматривают соглашение по Украине как поражение.

Сенатор обратил внимание, что «западноевропейские интриганы» всячески пытаются перевести дело в русло размещения своих военных на Украине. Такое развитие событий приведет лишь к обострению ситуации, подчеркнул он.

Ранее Лавров заметил, что Трамп не спешит отменять введенные Байденом меры против России.