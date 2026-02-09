«Идти в стриптиз — себя не уважать». Чемпионка России — о сексуализации пилона, уроке Губерниеву и восхищении Валиевой

Чемпионка России по пилонному спорту Екатерина Костенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему дисциплину путают со стриптизом, поделилась желанием провести мастер-класс по работе на шесте для Дмитрия Губерниева, а также восхитилась фигуристкой Камилой Валиевой, которая подписана на нее в соцсетях, и оценила ее перспективы после возвращения в спорт.

«18+» в пилоне — что это такое?

— Как в принципе попадают в пилон?

— Лично я пришла туда довольно неожиданно. В период, когда он еще не был развит. Мне тогда было 10 лет, я занималась бальными танцами, но интерес начал слабеть — мы уже думали уходить, но тут встретили моего будущего тренера по пилону. Начали с родителями изучать этот вид спорта, смотреть ролики. Мама согласилась сразу, а папа, скажем так, еще подумал.

За все годы, что я занимаюсь, достичь удалось без скромности многого. При этом поначалу было непросто — все-таки я больше танцевальный человек. Поэтому и участие на чемпионате мира, когда мне было 14 лет, вышло трудным. Но со временем я стала прокачивать пилонную базу и вышла на хорошие результаты в артистической категории Pole Art, став в конечном итоге чемпионкой России — 2022.

Тогда я, по сути, завоевала квоту на чемпионат мира, но из-за политической ситуации выступить не получилось.

— Ты сказала, что было трудно, потому что ты «танцевальный человек». Получается, в пилоне больше ценится акробатика?

— На самом деле многое зависит от категории, где ты выступаешь, и от федерации. Помимо Pole Art, в пилоне есть еще категория Pole Sport — она более техническая, заточенная на элементы. В целом же приветствуется, чтобы все компоненты были равнозначными, но у разных федераций есть собственные требования.

— А сколько вообще федераций в пилоне?

— Самая крупная из международных, пожалуй, POSA (Pole Sports & Arts World Federation) — они позиционируют себя как орган, который должен рано или поздно довести пилон до программы Олимпийских игр. К тому же они сейчас единственные, кто официально выдают разряды. Еще одна сильная федерация — IPSF (International Pole and Aerial Sports Federation), причем появилась она даже раньше POSA. Но сейчас она в немного непонятном положении.

Они сами отстранили много стран, и наши спортсмены, к сожалению, уже долгое время там не выступают. В POSA же россияне участвуют в нейтральном статусе.

У нас же в России путаницы чуть больше — несколько федераций проводят соревнования. Не все из них признаны официально, но почти у всех при этом свои соревнования, чемпионаты, кубки.

Личный архив

— В каком возрасте попадают в пилон?

— Сейчас — в раннем. Если в то время, когда приходила я, самая многочисленная категория была «18+», то теперь больше всего участников — дети. У нас есть категории «6+», «10+», и там много спортсменов. А самая возрастная пилонистка — американка Грета Понтарелли, ей около 75 лет. Она выступает в категории «60+».

— Пилон — дорогой вид спорта?

— Если посчитать — не очень. Примерно сопоставим по стоимости с воздушной гимнастикой или танцами. При подготовке к соревнованиям тренировки могут стоить где-то 15-20 тысяч рублей в месяц. Серьезные студии берут больше, но в целом расценки такие.

«Уверена, Губерниеву понравится!»

— А сам шест нужно домой приобретать? Или достаточно ходить заниматься в студию?

— Можно приобрести, но это все же больше для души. В студии больше пространства, поэтому желательно ходить заниматься туда. Я некоторое время назад поставила себе домой — стоил тысяч примерно 20. И что скажу — у нас, в России, пилоны одни из самых качественных и недорогих. Даже в Гонконге, я знаю, заказывают пилоны у нас — им было дешевле взять в России даже с учетом доставки.

— Как проходят международные старты, учитывая огромное количество разных федераций?

— Раньше IPSF традиционно проводила чемпионаты мира в Лондоне, но постепенно география начала расширяться и на другие европейские страны. POSA делит чемпионаты мира на Pole Sport и Pole Art и проводит их в разное время и в разных местах. Но, соответственно, прежде чем заявляться в международную федерацию, ты должен пройти квалификацию у себя в стране.

В этом плане, кстати, у нас существует интересная особенность — не так давно ввели категорию «Открытый атлет». Ее создали для тех ребят, кто по каким-то причинам не может пройти отбор у себя в стране, так как на данный момент проживает в другом месте.

Личный архив

— По ТВ пилон показывают не так часто. Почему?

— Есть два способа показать пилон — как шоу и как непосредственно соревнования. Первый вариант показывают довольно активно — с хорошей точки зрения или не очень. В разных шоу талантов много пилонистов. В «Минуте славы» году в 2014-м победила Ольга Трифонова, которая очень сильно повлияла на развитие детского пилона. Чемпионаты показывают редко.

Но однажды чемпионат POSA показывали по НТВ с комментариями Дмитрия Губерниева. Правда, часов в 12 ночи, но тем не менее.

— Губерниев, кстати, часто хвастается своей превосходной формой «стройного кипариса». Хотела бы провести ему тренировку?

— Дмитрию — с удовольствием! Тем более он уже имеет представление о специфике пилонного спорта, так что первый шаг уже сделан. Есть много хороших трюков, которые у него могут получиться уже на первом занятии. Уверена, ему понравится!

«Девочка же вырастет и станет стриптизершей!»

— Возвращаясь к показу пилона. «Показывают с не очень хорошей точки зрения» — это как?

— Когда занятие пилоном изображают, как хобби. Условно учительница начальных классов занимается на каблуках…

— То есть пилон в формате хобби автоматом воспринимается, как стриптиз?

— У кого-то — да. Особенно если человек занимается на каблуках. У нас есть в пилоне еще одно направление с подобной тематикой — Exotic Pole. По ним проходят отдельные чемпионаты, и призовой фонд в них порой более высокий, чем в спортивных категориях.

— Почему так?

— В этой категории гораздо больше участниц, в один момент ее популярность резко возросла. Возможно, девочки в ней могут лучше прочувствовать себя и снаряд… Порог вхождения в Exotic Pole ниже, чем в спортивных категориях. И за счет большего количества стартовых взносов можно увеличивать призовые.

— А часто вообще приходится сталкиваться со стереотипом, что пилон равно стриптиз?

— Раньше — да. В детстве участвовала в каком-то турнире, и новость об этом выложили в соцсетях. В комментариях пришли люди и начали писать что-то в духе: «Вы что наделали, девочка же вырастет и станет стриптизершей!». Я даже родителям, помню, постеснялась сказать, что про меня такое пишут.

Личный архив

Со временем, что удивительно, в России этот стереотип начал сходить на нет.

Могу сказать, что у нас общество в этом отношении гораздо более прогрессивное, чем за границей. К примеру, когда я давала мастер-классы в Турции, нам рекомендовали не афишировать, что мы занимаемся пилоном.

А в Гонконге местные девочки вообще боятся рассказывать родителям о таком своем увлечении.

— Но все же объективация — проблема, о которой очень много говорят молодые девушки в интернете, не только спортсменки…

— К сожалению, мне нередко пишут не очень приятные, неоднозначные, порой странные комментарии под видео, которыми делюсь во «ВКонтакте». Если честно, я уже не воспринимаю их всерьез. Удаляю, блокирую пользователей и стираю все эти моменты из памяти. Неприятно и непонятно только, что видео на пилоне для некоторых будто является призывом к знакомству. Нет, не является.

— Тогда прямо спрошу — правда ли, что после занятия пилонным спортом девочки идут в стриптиз?

— Тут могу удивить — происходит ровно наоборот.

— Это как?

— Пилон развивался как раз из клубов и баров. И девушки, танцевавшие там, хотели, чтобы их движения были более красивыми. Они стали отдельно заниматься, и из этого вылились пилонные студии. Даже в моей тренерской практике были девушки, которые приходили из сферы стриптиза, и пилон их очень спас. Они увидели, что здесь можно получать уважение и признание, но без эротического подтекста.

Личный архив

Я думаю, чтобы идти после пилона в стрип — это надо откровенно себя не уважать. Получив столько навыков, идти в клуб, где выступают, по сути, новички… И где тебя будут оскорблять и унижать… Мне кажется, оно того не стоит.

«Валиевой было бы непросто, но она бы точно справилась»

— Видел, ты выкладывала, что на тебя была подписана Камила Валиева.

— Я была фанаткой Камилы! С восторгом смотрела, как она выступала. Думаю, она одно время тоже захотела попробовать пилон и стала искать тех, кто им занимается.

— Как думаешь, каковы могли бы быть перспективы Камилы в пилоне?

— Тут есть такой момент — несмотря на невысокий порог вхождения, пилон непросто дается тем, кто приходит из других эстетических видов. Особенно тяжело первое время освоить сцепление со снарядом. Так что, думаю, Камиле было бы непросто, но она бы точно справилась.

— Валиева вернулась в спорт. Интересно ли тебе посмотреть на нее после перерыва?

— Возвращению Камилы очень рада. Вообще считаю такое решение очень важным и сильным. Очень восхищает, когда человек не останавливается и продолжает идти к намеченным целям, несмотря на сложности и препятствия на пути. Искренне желаю Камиле удачи!