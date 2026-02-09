«Не выхожу в общество»: Билан нанял охрану из-за боязни инсинуаций

Певец Дима Билан признался, что нанял охрану из-за необходимости гарантированно провести запланированные концерты, посвященные его 45-летию. Слова артиста передает «Пятый канал».

«Мне нужно действительно себя очень хорошо так, знаете, сохранять. Вот на всякий случай, чтобы не было никаких инсинуаций», — заявил исполнитель.

Билан подчеркнул, что его осторожность не связана с недоверием к публике: он просто намерен провести предстоящие выступления «на отлично» и не хочет «попасть на какие-то неустойки».

«Пятый канал» подчеркивает, что с такой же бдительностью артист относится и к своему здоровью. На красную дорожку Big Love Show 2026 от Love Radio певец вышел с фразой: «Никто не болеет, не кашляет?.. Три сольных концерта, я волнуюсь, поэтому не выхожу в общество, специально сохраняюсь, так сказать…»

В начале декабря 2025 года сообщалось, что Билан был вынужден отменить выступление на премии «Песня года» из-за здоровья. Певец рассказывал, что заболел бронхитом. Он жаловался на озноб и температуру. Певец отказался выходить на сцену, чтобы не допустить осложнений болезни.

