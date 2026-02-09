Размер шрифта
«Позвольте мне быть с тем, с кем хочу, в постели»: Волочкова ответила на слухи о романе с молодым танцором

Балерина Волочкова заявила о серьезных ухажерах после слухов о романе с Марчелом
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала слухи о романе с молодым танцором Марчелом Абаби. Она призвала не лезть в ее постель и заявила, что у нее в жизни есть более серьезные ухажеры.

Экс-прима Большого театра рассказала, что устала от новостей о своей личной жизни. По мнению Волочковой, она имеет право быть с тем, с кем хочет. Однако Марчела она назвала не бойфрендом, а «близким другом».

«Если это самая главная новость страны на сегодняшний понедельник, то я могу сказать, что мы с Марчелом близкие друзья, партнеры по одной сцене и по жизни. Мы уже в третий раз совершили романтическое путешествие на Мальдивы. Судя по соцсетям, уже полстраны живет в моем доме. Позвольте мне быть с тем, с кем я хочу, в моей постели, со своей тарелкой и со своим бокалом. У нас все прекрасно, дружить надо», — заявила балерина.

Анастасия Волочкова отметила, что считает Марчела «талантливым, сильным, статным и сексуальным» молодым человеком. Она поделилась, что уже давно знает танцора и помогает ему в продвижении его творчества. А имена мужчин, которые действительно пытаются покорить ее сердце, артистка предпочла не называть.

«Марчел музыкант, пишет песни, исполняет их в моем проекте. У меня такое впечатление, что у нас в стране недостаток секса. Всех интересует, с кем спит Анастасия Волочкова. Да, это так! Вот только если бы вы называли более серьезных моих ухажеров, то уже давно позакрывали все издания», — рассказала Волочкова.

Слухи о романе Анастасии Волочковой с Марчелом Абаби появились после сюжета телеканала НТВ. Балерина призналась журналистам, что хотела бы родить ребенка от молодого танцора, но пока не беременна.

Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала репортаж о себе на ТВ.
 
