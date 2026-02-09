Гашек ответил на слова Кучерова о неучастии России на Олимпиаде в Италии

Гашек: Кучеров будет знать, что люди не выжили из-за его игры в НХЛ

Бывший чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X отреагировал на слова российского форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова о том, что без России Олимпиада не является соревнованием лучших против лучших

«Кучеров не проживет остаток своей жизни, зная, что многие люди, включая его сограждан, ушли из-за его игры за российскую национальную команду. Однако, к сожалению, он может играть в НХЛ, которая стала рекламой СВО, где люди не выживают и получают увечья. Из-за НХЛ Никита проживет остаток своей жизни, зная, что люди не выжили из-за его игры в этой лиге», — написал Гашек.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

