Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

В России в 2025 году выросло производство красной и черной икры

Рыбный союз: производство красной икры в 2025 году выросло на 21%, черной — на 9%
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

По итогам прошлого года производство красной икры в России выросло на 21%, а черной — на 9%. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Рыбного союза.

«Рост производства икры лососевых видов рыб сопровождается двузначными темпами снижения цен на нее в опте и понижательной (в части икры горбуши) динамикой в рознице», — говорится в сообщении.

Производство осетровой икры выросло на 9%, составив 89 тонн.

В январе этого года глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что в России производят около 100 граммов красной икры на одного жителя страны. Шестаков добавил, что для некоторых россиян икра считается важным продуктом для новогоднего стола, а для других — чуждым продуктом.

19 декабря прошлого года Шестаков сообщил, что производство красной икры в России в этом году выросло сравнительно с прошлым годом. Однако влиять на цену в магазинах ведомство не может.

31 декабря зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что нехватки красной икры на рынке РФ нет. За 10 месяцев 2025 года в стране произвели 11,1 тысячи тонн лососевой икры, уточнил он.

Ранее аналитики назвали среднюю стоимость бутерброда с красной икрой в России.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!