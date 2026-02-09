В России в 2025 году выросло производство красной и черной икры

Рыбный союз: производство красной икры в 2025 году выросло на 21%, черной — на 9%

По итогам прошлого года производство красной икры в России выросло на 21%, а черной — на 9%. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Рыбного союза.

«Рост производства икры лососевых видов рыб сопровождается двузначными темпами снижения цен на нее в опте и понижательной (в части икры горбуши) динамикой в рознице», — говорится в сообщении.

Производство осетровой икры выросло на 9%, составив 89 тонн.

В январе этого года глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что в России производят около 100 граммов красной икры на одного жителя страны. Шестаков добавил, что для некоторых россиян икра считается важным продуктом для новогоднего стола, а для других — чуждым продуктом.

19 декабря прошлого года Шестаков сообщил, что производство красной икры в России в этом году выросло сравнительно с прошлым годом. Однако влиять на цену в магазинах ведомство не может.

31 декабря зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что нехватки красной икры на рынке РФ нет. За 10 месяцев 2025 года в стране произвели 11,1 тысячи тонн лососевой икры, уточнил он.

