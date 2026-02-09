Трамп вновь назвал Гренландию американской территорией

Трамп опубликовал новое фото с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США

Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social новое фото с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США

На картинке, созданной искусственным интеллектом, лидеры стран Европы, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, смотрят на карту с присоединенными к США новыми территориями.

Трамп не сопроводил новый пост текстом.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Также в 2025 году Трамп неоднократно заявлял, что Канаде следует стать 51-м штатом. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве американского штата. По его словам, США нет смысла «субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год», если она не станет американским штатом.

Ранее канадские СМИ сообщили, что в стране ведется подготовка партизанской войны с США.