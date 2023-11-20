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Главный интеллигент советского кино. Великие роли Алексея Баталова

95 лет со дня рождения Алексея Баталова

20 ноября исполняется 95 лет со дня рождения Алексея Баталова — актера театра и кино, режиссера, сценариста, педагога. Борис из «Летят журавли», физик Гусев из «Девяти дней одного года», приват-доцент Голубков из картины «Бег» и, конечно, Гоша из фильма «Москва слезам не верит». Вот только несколько ролей, по которым зрители знают и любят Баталова.

В день рождения великого артиста «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие кадры со съемок фильмов с его участием – и вспоминают о жизни и творчестве актера.

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