20 ноября 2023, 08:20
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Главный интеллигент советского кино. Великие роли Алексея Баталова
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Вера Глаголева, Алексей Баталов, Никита Михайловский на съемках фильма «Зонтик для новобрачных» (1986).
Владимир Баталов и Нина Ольшевская, родители Алексея Баталова, были театральными актерами. Они развелись, когда Алексею исполнилось пять лет. Его воспитывал отчим — писатель Виктор Ардов. В квартире Ардова и Ольшевской гостили знаменитые люди той эпохи: Анна Ахматова, Михаил Зощенко, Фаина Раневская, Юрий Олеша. Во время войны Алексей Владимирович вместе с матерью и братьями жил в эвакуации в Бугульме. Там Нина Ольшевская организовала самодеятельный театр, где Баталов помогал с реквизитом и декорациями, здесь он и дебютировал в качестве актера. Сегодня Бугульминский государственный русский драматический театр носит имя народного артиста СССР Алексея Баталова.
Алексей Баталов в фильме «Летят журавли» (1957).
Роль Бориса Бороздина в картине Михаила Калатозова «Летят журавли» — одна из знаковых в карьере артиста. Фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале. Алексей Баталов впоследствии с особенной теплотой вспоминал работу над этой картиной, особенно отмечая гениальность оператора Сергея Урусевского. Правда, съемки в фильме чуть не окончились для актера трагически. Во время сцены, когда герой вступается за Веронику, Баталов пытался поймать падающего партнера, упал лицом в воду и серьезно повредил лицо об обрубленные кусты. Он даже боялся, что с кино после этого придется покончить. Но благодаря мастерству хирурга-фронтовика следов на лице не осталось.
Татьяна Самойлова и Алексей Баталов в фильме «Летят журавли» (1957).
Фильм начинается с прогулки героев по утренней Москве. Создатели картины хотели, чтобы героиня Татьяны Самойловой уходила в восходящее солнце по цепи Крымского моста. Целую неделю актеров привозили на грим к двум часам ночи. И каждый раз съемку приходилось отменять — не было необходимого света. В итоге сцена так и не была создана. Но никто из съемочной группы не роптал.
В одном из интервью Баталов говорил, что чувствует близкую связь с героями картины: для него это не образы, а живые люди. Актер сам пережил войну и эвакуацию, а его двоюродный брат погиб на фронте. И каждый кадр фильма напоминал ему об этом.
Михаил Ромм, Татьяна Лаврова, Алексей Баталов и съемочная группа фильма «Девять дней одного года» (1961).
В картине Михаила Ромма «Девять дней одного года», ставшей одним из символов эпохи Оттепели, Алексей Владимирович сыграл физика-ядерщика Гусева, который не отказывается от важного эксперимента даже после получения смертельной дозы радиации.
Участие Баталова в этой картине могло и не состояться. На съемках предыдущего фильма — «Дамы с собачкой» — работа на ярком солнце в Крыму спровоцировала болезнь глаз, после чего актеру нельзя было находиться среди ярких софитов на площадке. Но Михаил Ромм написал Баталову, что в фильме будет использоваться сверхчувствительная пленка, которая позволяет снимать при небольшом количестве освещения, а также обещал не удерживать актера лишнее время в павильонах – и свет выставлять на дублере.
Алексей Баталов и Людмила Савельева в фильме «Бег» (1970).
В фильме «Бег», основанном на произведениях Михаила Булгакова, Алексей Баталов исполнил роль интеллигентного приват-доцента Сергея Павловича Голубкова. Поразительным образом судьба свела Баталова с Булгаковым задолго до съемок. Будучи ребенком, Баталов жил с мамой и отчимом в писательском доме в Москве. По соседству с ними жил и Михаил Булгаков. «Когда вырос, я узнал, что дядя, который разговаривал с Ардовым у окна в то время, когда мы с его сыном гуляли в нашем дворе, — Михаил Булгаков, а Сережа, с которым мы гуляли, — его пасынок», — вспоминал актер в книге «Сундук артиста».
Сам фильм снимали в болгарском Пловдиве, Севастополе и даже Париже. Михаил Ульянов, который жил с Баталовым в одной гостинице, вспоминал, что командировочные в столице Франции были очень маленькие, жили они в третьесортной гостинице, а всю еду актеры старались привезти с собой.
Алексей Баталов в роли доктора Ботвинка в фильме «Чисто английское убийство» (1974).
Участие в фильме «Чисто английское убийство» режиссера Самсона Самсонова стало для Алексея Владимировича, по его собственному признанию, полной неожиданностью, поскольку ему ранее никогда не предлагали роль иностранца. Хотя у самого режиссера не было никаких сомнений насчет участия Баталова. Картина была создана по одноименному роману английского писателя Сирила Хэйра. Она оказалась настолько достоверной и так понравилась зрителям, что было решено перенести ее на киноэкран, хотя изначально фильм создавался для телевидения.
Режиссер Владимир Меньшов, оператор Игорь Слабневич, Алексей Баталов и съемочная группа фильма «Москва слезам не верит» (1979).
Когда Владимир Меньшов позвал Баталова на роль Гоши в фильм «Москва слезам не верит», актер уже был увлечен преподавательской деятельностью во ВГИКе, снимался очень редко и поначалу отказывался от этой роли. Но Меньшов обещал построить план съемок с учетом занятости Алексея Владимировича. Кроме того, режиссер объяснил актеру, что Гоша — это синтез его прошлых знаменитых ролей: физика из «Девять дней одного года» и рабочего с золотыми руками Журбина из картины «Большая семья».
Бюджет у фильма был небольшой: на декорации денег не хватало, и знаменитую сцену, где Гоша в плаще на голое тело разговаривает с мужем Тоси, снимали в пустой квартире дома, в котором шел капитальный ремонт. Этот эпизод, по воспоминаниям Баталова, был сильно порезан цензурой.
Алексей Баталов на съемках фильма «Москва слезам не верит» (1979).
Баталов впоследствии писал, что очень благодарен Меньшову за выбор его на роль. Хотя и эти съемки не прошли для актера гладко. Во время эпизода драки в картине «Москва слезам не верит» один из спортсменов-самбистов, изображавший хулигана, случайно ударил Баталова в область гортани. Актер попал в больницу и на время лишился голоса.
Но в результате картина подарила Алексею Владимировичу новую волну славы. Фильм посмотрели более 84 млн зрителей, он занимает второе место по посещаемости среди отечественных картин за всю историю советского проката. Лента также получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
Алла Демидова, Алексей Баталов и Игорь Таланкин на съемках фильма «Время отдыха с субботы до понедельника» (1984).
После картины «Москва слезам не верит» Алексей Баталов снимался крайне редко, сосредоточившись на преподавательской деятельности. Одним из немногих фильмов, в котором он согласился принять участие, стала лента «Время отдыха с субботы до понедельника» Игоря Таланкина, созданная по мотивам рассказа Юрия Нагибина «Терпение». Она также затрагивает тему Великой Отечественной, столь близкую для Алексея Владимировича. В картине он исполнил роль человека, оставшегося калекой после войны. «Война опрокинула жизнь, когда мы были еще детьми, — писал Баталов в книге «Судьба и ремесло». — Но и поколение, рожденное в 1928 году, и то, что чуть моложе, навсегда отмечены ее огненным клеймом. Для одних это лагерный номер на руке или оккупация, для других — голод или сиротство, для кого-то — потеря близких. Даже те мои сверстники, кто пережил войну в самой глухомани тыла России, все-таки несут на себе эту отметину».
Алексей Баталов и Ирина Азер на съемочной площадке фильма «Внимание, черепаха!» (1969).
Всего в фильмографии Алексея Баталова чуть более 30 художественных фильмов. Также он стал режиссером таких картин, как «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок». За время преподавания во ВГИКе он подготовил семь выпусков, стал профессором и почти 30 лет заведовал кафедрой актерского мастерства. Он писал сценарии, мемуары и стихи, рисовал, озвучивал фильмы и мультфильмы, ставил радиопостановки. В 2002 году Баталову вручили премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство», а в 2007 году на Московском международном кинофестивале он получил премию «За вклад в мировой кинематограф».
20 ноября исполняется 95 лет со дня рождения Алексея Баталова — актера театра и кино, режиссера, сценариста, педагога. Борис из «Летят журавли», физик Гусев из «Девяти дней одного года», приват-доцент Голубков из картины «Бег» и, конечно, Гоша из фильма «Москва слезам не верит». Вот только несколько ролей, по которым зрители знают и любят Баталова.
В день рождения великого артиста «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие кадры со съемок фильмов с его участием – и вспоминают о жизни и творчестве актера.