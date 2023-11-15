Двухэтажные и «гармошки»: какие троллейбусы ходили в Москве

15 ноября 1933 года, ровно 90 лет назад, в Москве было запущено регулярное движение троллейбусов. Первая линия проходила по Ленинградскому шоссе. В последующие годы столичная троллейбуса сеть протянулась на сотни километров и до 2015 года оставалась крупнейшей в мире.

Среди троллейбусов, курсирующих по московским улицам, были и первые отечественные «ЛК», и «гармошки» «ТС-1», и самый массовый троллейбус в мире «ЗиУ-9», который активно поставляли на экспорт.

Ходили по столице и 10 двухэтажных «ЯТБ-3», созданных по британскому образцу — они эксплуатировались с 1939 по 1953 год. Ради них пришлось на метр поднимать контактную сеть, а пассажирам запрещали скапливаться на втором этаже, чтобы машина не перевернулась из-за смещения центра тяжести. Следил за этим отдельный кондуктор.

Сейчас троллейбусов в Москве почти не осталось: город окончательно отказался от них в 2020 году, оставив лишь музейный кольцевой маршрут. Несколько дней назад он возобновил работу после двухлетнего перерыва. Кроме современных троллейбусов, на маршруте вскоре появится и специально отреставрированный «ЗиУ-5» 1970-х годов, он будет появляться на линии один раз в неделю в теплое время года — с апреля по октябрь.

Ностальгические кадры столичных троллейбусов с 30-х по 70-е годы – в фотогалерее «Газеты.Ru».

