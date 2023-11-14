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Россия показала новинки военной авиации в Дубае

В Дубае проходит международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow с участием России

13 ноября в Дубае открылась 18-я международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 — крупнейший в истории ОАЭ авиасалон. На ней представят 180 гражданских и военных самолетов из 95 стран, в том числе России. Для РФ арендован отдельный павильон. Отечественные производители привезли в Дубай более 250 моделей своей продукции, упор сделан на военные самолеты.

Россия впервые за 30 лет продемонстрирует за рубежом тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Кроме этого, на выставке покажут вертолет Ми-171А3, который способен садиться на воду, санитарный вертолет «Ансат», который эвакуирует пострадавших, и пожарный вертолет Ка-32А11М с водяной пушкой, который может потушить возгорание на верхних этажах небоскреба. Также Россия представит новейшее вооружение для истребителей пятого поколения, в том числе управляемую ракету класса «воздух-воздух» РВВ-МД2 и РВВ-БД, а также крылатую ракету Х-69 для Су-57.

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