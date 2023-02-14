14 февраля 2023, 08:23
Фото
10 романтичных пар советского кино на съемочной площадке
Талантливые и популярные, они были вместе не только в жизни, но и в творчестве, а их совместные работы вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
В День всех влюбленных «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» рассказывают истории любви звездных пар и делятся подборкой редких фотографий со съемочных площадок.
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Александр Абдулов и Ирина Алфёрова в фильме «Предчувствие любви» (1982)
Александр Абдулов и Ирина Алферова встретились в 1976 году в день, когда актриса была зачислена в труппу театра «Ленком». Через несколько месяцев на гастролях в Ереване Александр сделал предложение Ирине и пронес актрису на руках через огромный парк, чтобы она дала свое согласие.
Артисты дважды воплотили отношения на экране – в картинах «С любимыми не расставайтесь» и «Предчувствие любви». В 1993 году они расстались, но, несмотря на тяжелый развод, сохранили добрые чувства друг к другу. В 2007 году Алферова и Абдулов сыграли супругов в сериале «Капкан».
Валентина Титова и Владимир Басов на съёмках фильма «Метель» (1964)
Роман Валентины Титовой и Владимира Басова начался на «обломках» прежних отношений. Режиссер был одинок после развода с Натальей Фатеевой, а Титова переживала из-за неопределенности с актером Вячеславом Шалевичем. Именно он устроил своей возлюбленной, выпускнице студии при ленинградском БДТ, пробы на киностудии «Мосфильм» сразу в несколько фильмов.
Басову оказалось достаточно пяти минут собеседования с Титовой, чтобы утвердить ее на главную роль в свою картину «Метель». Через два месяца после знакомства режиссер сделал актрисе предложение. Их брак просуществовал 15 лет. Титова снялась в шести фильмах мужа.
Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук в фильме «Отелло» (1955)
Впервые Сергей Бондарчук встретил Ирину Скобцеву в Академии художеств около ее портрета, нарисованного художником Василием Ефановым. Скобцева тогда еще училась в школе-студии МХАТ. В 1955 году артисты получили главные роли в фильме «Отелло», на съемочной площадке которого начался их роман.
Бондарчуку пришлось разрушить прежние отношения с актрисой Инной Макаровой, но брак со Скобцевой выдержал проверку временем. Их семейный и творческий союз продлился 45 лет. В их общей фильмографии 14 совместных работ, включая шесть фильмов Бондарчука.
Ролан Быков и Елена Санаева в фильме «На ясный огонь» (1975)
Ролан Быков и Елена Санаева встретились в 1972 году на съемках фильма «Докер». Быков был недоволен тем, что Санаева опоздала, и требовал назначить другую исполнительницу на роль жены его персонажа. Однако, увидев Елену, переменился и тут же внес в сюжет сцену поцелуя. Вскоре актриса услышала от партнера предложение руки и сердца. Через год они стали жить вместе, официальный брак оформили через двенадцать лет.
Их роман поначалу вызывал много сомнений у родственников и коллег, но это было напрасно. Елена стала главной опорой Быкова в жизни. В общих картинах особенно эффектными получались их актерские дуэты, как, например, чета Дубасовых в революционной драме «На ясный огонь» или лиса Алиса и кот Базилио в «Приключениях Буратино».
Светлана Немоляева и Александр Лазарев в фильме «По главной улице с оркестром» (1986)
Светлана Немоляева и Александр Лазарев встретились весной 1959 года на прослушивании в театре имени Маяковского. Оба были приняты в труппу, а уже в марте 1960 года поженились.
Супруги прожили вместе 51 год. Они снялись вместе в 24 картинах, часто — играя пару: «Быть влюбленным», «По главной улице с оркестром», «Она родилась в сорочке», «Голубка», «Сестры», «Последний шаг».
Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков на съёмках фильма «Вы мне писали...» (1976)
Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков заключили брак в 1963 году, когда учились в Школе-студии МХАТ. Актриса была самой младшей на курсе и входила в число признанных красавиц. Мягков был на пять лет старше и шутил, что покорил сердце своей Аси игрой на гитаре.
Артисты прожили вдвоем 58 лет. Вместе работали на сцене театра «Современник», затем оба перешли во МХАТ. После картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» кинокарьера Мягкова начала стремительно развиваться. Став знаменитым, актер не забывал о супруге и, если появлялась возможность, просил режиссеров найти для нее роль. В их общей фильмографии насчитывается 16 картин. Самой трогательной работой пары стала история любви главных героев фильма «Вы мне писали...».
Наталия Белохвостикова и Владимир Наумов на съёмках фильма «Тегеран-43» (1980)
Наталия Белохвостикова и Владимир Наумов познакомились во время поездки в Белград. Режиссер возглавлял делегацию кинематографистов на неделе советского кино и представлял свой фильм «Бег». Наталия ехала от группы картины «У озера». Их места в самолете оказались рядом, весь полет они проиграли в «Морской бой» и «Крестики-нолики». По возвращении из Югославии Наумов начал красиво ухаживать, а через год сделал актрисе предложение.
Они поженились в 1974 году. Белохвостиковой было 23 года, Наумову – 47 лет. Но актриса говорит, что никогда не чувствовала разницы в возрасте. Она снялась в 10 картинах супруга, включая знаменитые «Легенда о Тиле», «Берег», «Тегеран-43».
Нина Гребешкова и Леонид Гайдай на съёмках фильма «Опасно для жизни!» (1985)
Нина Гребешкова и Леонид Гайдай познакомились во время учебы во ВГИКе. Актриса поступила сразу после школы, Гайдай же к этому времени прошел фронт, был ранен, имел актерское образование и учился на режиссерском факультете.
Режиссер целый семестр провожал девушку после поздних репетиций вгиковских спектаклей — и однажды сделал предложение.
Гайдай и Гребешкова прожили вместе 40 лет. В их совместной фильмографии десять картин, в которых актриса по большей части сыграла небольшие роли.
Иван Пырьев и Марина Ладынина
В 1936 году общая приятельница случайно познакомила Ивана Пырьева и Марину Ладынину. Их роман начался спустя два года, когда режиссер пригласил актрису на главную роль в фильм «Богатая невеста». Пырьев был женат, и Ладынина вскоре прекратила с ним отношения, несмотря на рождение сына. Однако режиссер ушел из прежней семьи, добился участия Ладыниной в съемках своей следующей картины и вскоре женился на любимой актрисе.
Их пятнадцатилетний семейный союз способствовал расцвету творческой карьеры обоих. Среди девяти совместных фильмов пары немало признанных киношедевров – «Трактористы», «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской».
Владимир Меньшов и Вера Алентова
Владимир Меньшов и Вера Алентова поженились в 1962 году, когда учились на актерском факультете школы-студии МХАТ. После выпуска актрису приняли в Театр им. Пушкина, Меньшов же получил распределение в Ставрополь. Целый год супруги были в разлуке, постоянно переписываясь и встречаясь при первой возможности.
На следующий год Меньшов поступил во ВГИК в мастерскую Михаила Ромма. Алентова поддержала решение супруга заняться режиссурой. В 1968 году она снялась в его первой учебной работе – десятиминутной короткометражке «К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы». Спустя много лет Меньшов снял жену в трех картинах, включая оскароносную мелодраму «Москва слезам не верит», комедию-фарс «Ширли-мырли», в которой она сыграла сразу семь героинь, и в своем последнем режиссерском проекте – драме «Зависть богов».