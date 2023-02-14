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10 романтичных пар советского кино на съемочной площадке

Талантливые и популярные, они были вместе не только в жизни, но и в творчестве, а их совместные работы вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

В День всех влюбленных «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» рассказывают истории любви звездных пар и делятся подборкой редких фотографий со съемочных площадок.

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