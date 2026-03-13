Стало известно об уходе заместителя полпреда президента в СЗФО с поста

Заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Вадим Потомский покинул свой пост. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным журналистов, Потомский перешел в Генеральную прокуратуру РФ. Там он занял пост руководителя управления материально-хозяйственного и социального обеспечения. При этом чиновник уже приступил к выполнению обязанностей, следует из материала.

Потомского назначили на пост заместителя полпреда президента в СЗФО в декабре 2018 года. До этого он занимал аналогичную должность в Центральном федеральном округе. В период с 2014 по 2019 годы чиновник был губернатором Орловской области.

В августе прошлого года газета «Ведомости» сообщала, что экс-заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак может занять пост полномочного представителя главы государства в СЗФО. Источники отметили, что Козак является одним из ближайших соратников российского лидера Владимира Путина, поэтому решение по нему будет принимать лично президент.

Ранее стало известно, что первый замглавы МВД РФ может уйти в отставку.