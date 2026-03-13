Размер шрифта
Каждый восьмой россиянин не высыпается из-за соседей

Больше половины россиян страдают из-за проблем со сном
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

13 марта — Всемирный день сна. Как оказалось, больше половины россиян (65%) испытывают трудности со сном, но причины у всех разные. Так, каждый восьмой (13%) связывает свой прерывистый сон с постоянными разговорами и шумом от соседей.

Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Четверть россиян (24%) признаются, что проблемы со сном связаны преимущественно с неудовлетворительным состоянием здоровья и стрессом. Каждый пятый (18%) считает, что в нарушенном режиме сна виноваты именно гаджеты и воздействие синего света. Еще 4% списывают свой плохой сон на неудобное спальное место, а 6% так и не смогли найти причину своего нарушенного сна. Тем не менее, сразу 35% россиян отмечают, что их сон в порядке и на него ничего не влияет.

«Исследование наглядно показывает, что шум от соседей и улицы — это фактор, напрямую разрушающий здоровье, сон и нервную систему. Безусловно, акустический комфорт нужно оценивать еще на этапе выбора жилья. Чтобы минимизировать риски, рекомендуем отдавать предпочтение монолитно-кирпичным домам — они гасят звук гораздо эффективнее панельных зданий или новостроек из пористых блоков. Если же проблема с шумоизоляцией уже есть, ее можно решить. Самый частый раздражитель — ударный шум сверху (шаги, падение предметов) — лучше всего устраняется укладкой акустических матов в стяжку пола у соседей на этапе чернового ремонта. Если же мешают разговоры за смежной стеной, поможет возведение гипсокартонной конструкции с наполнением из минеральной ваты. Да, это «съест» около 10 сантиметров площади у каждой стены, но это честная плата за глубокий сон, высокую продуктивность и крепкие нервы в условиях большого города», — комментирует Артем Охмат, руководитель перспективных проектов Level Group.

Опрос также показал, что четверть опрошенных (24%), страдающих от шума из соседних квартир, стали нервными, раздражительными, плохо концентрируются и живут с постоянно испорченным настроением. Еще каждый пятый (18%) ощущает последствия шума на себе, но терпит до последнего. Респонденты признаются, что устали слушать разговоры соседей и звук улицы, поэтому постоянно носят беруши или наушники, чтобы как-то справиться. Каждый десятый (10%) напрямую связывает плохую шумоизоляцию в квартире с низкой продуктивностью на работе. А у 9% постоянный внешний шум уже привел к реальным проблемам со здоровьем: появились головные боли, чувство разбитости по утрам, снижение иммунитета.

Однако 40% респондентов, которые живут с плохой шумоизоляцией, выработали для себя философскую позицию и просто смирились с тем, что жизнь в городе неизменно связана с отсутствием тишины.

Ранее врач объяснила, как правильно спать днем, чтобы не быть разбитым.

 
