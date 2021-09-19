Лоза ответил на предложение монахини Васильевой послать интеллигенцию в шахты

Поэт, музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал предложение принявшей монашеский постриг актрисы Екатериной Васильевой о том, что стоит «облагородить» неверующую российскую интеллигенцию и послать ее в шахты. Об этом сообщает 5-tv.ru.

«Интеллигенция придумала таблицу Менделеева, написала… Интеллигенция много чего хорошего сделала, поэтому огульно говорить, что вся интеллигенция плохая, конечно же, нельзя. Есть разные представители… Это же никак не относится к интеллигенции или шахтерам. Это природа человеческая такая — она, к сожалению, неоднородна. Нельзя всех мазать одной краской», — считает Лоза.

По его словам, вина развращения молодежи — деньги. Лоза напомнил, что у граждан СССР были «высокие» идеалы, а нынешним россиянам подобных ориентиров не хватает. К тому же, в России слишком большой разброс между бедными и богатыми, что неизбежно порождает зависть и ложные ценности, считает музыкант.

Ранее Васильева предложила отправить русскую интеллигенцию в шахты. Народная артистка РСФСР также рассказала, что духовник как-то поставил перед ней выбор между богом и театром — и сейчас она там, где и должна быть.