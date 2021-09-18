Наташа Королева впервые рассказала о своей дочери не от Тарзана

Российская певица Наташа Королева заявила, что у нее есть дочь, которую родила суррогатная мать. Об этом она сообщила в шоу телеведущей Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ.

Муж артистки Сергей Глушко не знал о том, что у Королевой есть еще один ребенок.

«У меня дочь, но от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа. Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку. Я сама в шоке, но это случилось», — сказала она.

По словам Королевой, ее друг из Киева переехал в США и достиг успехов в IT-индустрии, сейчас его дочери уже два года.

Ранее певица Ольга Серябкина рассекретила первую беременность. По словам Серябкиной, сейчас вместе с супругом, бизнесменом Георгием Начкебия, она строит дом для своей увеличивающейся семьи. О беременности она узнала в конце марта.

Ребенок появится на свет в конце 2021 года, пол будущие родители уже знают и имя для малыша выбрали, однако этими деталями делиться с прессой не стали. Рожать Ольга Серябкина планирует в Москве.