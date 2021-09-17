Директор Бузовой объяснил отмену ее концертов

Пиар-директор Бузовой Антон Богуславский объяснил отмену концертов Ольги Бузовой, которые должны были состояться в Вологде и Череповце 29 и 30 сентября.

Он отрицает, что на концерты звезды нет спроса. Отмену он связывает с антикоронавирусными ограничениями на посещение мероприятий. «В каждом городе они свои. Где-то можно заполнить только 50% зала. Из-за этого организаторам просто не выгодно приглашать артистов. Они просят менеджеров переносить концерты, в ожидании лучших времен. Мы идем навстречу людям, так как понимаем, в какую сложную ситуацию попала вся индустрия», — цитирует представителя звезды 5-tv.ru.

Концертная программа экс-ведущей «Дома-2», напомнил он, ранее собирала полные залы. «Все помнят аншлаговый концерт в Крокус сити холл на шоу «Принимай меня». Этот зал является очень показательным в индустрии по сборам», — говорит Богославский.

По его словам, концерт Бузовой в Вологде перенесен на 11 марта 2022 года, дата выступления в Череповце выясняется.

Об отмене концертов стало известно 16 сентября.