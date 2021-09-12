Менеджер Rolling Stones получил смертельную травму, копая могилу для собаки

В возрасте 73 лет умер музыкальный тур-менеджер Мик Бригден — он получил травму, копая могилу для своей собаки, пишет TMZ.

Жена Мика, Джулия Дрейер Бригден, рассказала изданию, что он копал могилу собаки на территории своего поместья в Северной Калифорнии. В какой-то момент яма резко провалилась под ним. Ему потребовалась неотложная медицинская помощь, его срочно доставили в больницу, где он вскоре скончался, сообщила супруга.

Характер травмы и официальная причина смерти не уточняются.

Бригден работал художником-графиком, позже стал тур-менеджером Rolling Stones, Боба Дилана, Питера Фрэмптона, Вана Моррисона, Карлоса Сантаны, Джо Сатриани. Помимо музыкального менеджмента, Бригден увлекался виноделием.

24 августа не стало Чарли Уоттса — барабанщика The Rolling Stones, которому в июне 2004-го диагностировали рак горла. Он прошел курс радиотерапии. Болезнь перешла в стадию ремиссии, и музыкант вернулся к студийным записям и гастролям. На момент смерти ему было 80 лет. Известно, что он умер в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи, другие подробности не раскрываются.