Вернувший из Египта после лечения Андрей Губин рассказал о проблемах со здоровьем

Певец Андрей Губин вернулся в Россию из Египта, где он проходил лечение. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

«Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину», — сказал он.

Артист признался, что лечение не помогло ему и со здоровьем «по-прежнему все плохо, никаких подвижек». По его словам, у него болит буквально все, поэтому ему приходится много двигаться, «чтобы не свихнуться».

Исполнитель рассказал, что ведет замкнутый образ жизни и редко включает телефон, так как ему часто приходят негативные сообщения от незнакомых людей.

При этом он отметил, что не забывает про творчество, написал несколько песен и сейчас занимается поиском дома в уединенном месте.

О том, что Андрей Губин полетел в Египет, стало известно еще в ноябре 2020 года, когда друзья обеспокоились его местонахождением. Тогда предполагалось, что Губин улетел на отдых.