Пол Маккартни опубликует тексты ранее не звучавших песен Beatles в новой книге

Пол Маккартни включит ранее не публиковавшиеся тексты группы Beatles в свою будущую книгу «Подтекстовка» (The Lyrics). Об этом сообщает газета Guardian.

Произведение будет основано на разговорах Маккартни с поэтом Полом Малдуном. Написанная как «автопортрет в 154 песнях», книга будет включать тексты разных этапов карьеры музыканта, включая Blackbird, Live and Let Die, Hey Jude, Band on the Run и Yesterday.

По словам издателя Аллена Лейна, что в книгу также войдут тексты не записанной песни Tell Me Who He Is. Во время подготовки The Lyrics в одной из записных книжек Маккартни, датируемой началом 1960-х годов, были обнаружены рукописные и ранее не публиковавшиеся тексты песен.

Книга выйдет 2 ноября и будет включать «многие другие сокровища» из архивов Маккартни, заявил Аллен Лейн, от рукописных листов с текстами песен до ранее неопубликованных личных фотографий, черновиков и рисунков. Каждая песня будет сопровождаться комментариями Маккартни о ее создании.

В 2021 году Маккартни вошел в список самых богатых людей Соединенного королевства. Он занял первое место среди музыкантов. Его состояние журналисты оценили в 820 миллионов фунтов стерлингов. Группа U2 разделила с бывшим участником The Beatles первую строчку с состоянием в 620 миллионов фунтов стерлингов.