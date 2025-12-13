На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме пообещали жесткий ответ за атаки ВСУ на Саратов

Депутат Колесник: никто не станет терпеть удары ВСУ по мирному населению
Владимир Федоренко/РИА Новости

Ответ Вооруженных сил России будет жестким, даже жестоким, потому что никто не станет терпеть нападения на мирных граждан. Об этом депутат Госдумы Андрей Колесник заявил «Ленте.ру».

«Вот эти позорные действия ВСУ при ударах по мирным людям, начинают доходить до всего мира. Как всегда, они компенсируют свою несостоятельность на поле боя ударами по гражданскому населению», — сказал депутат.

По его словам, в действиях ВСУ нет ничего нового: они избрали террористическую тактику и «пытаются ее усовершенствовать».

Таким образом, считает парламентарий, Киев пытается сорвать мирные переговоры между Россией и США, которые протекают сейчас в нужном русле, а также улучшить свои позиции и поднять рейтинг.

В ночь на 13 декабря губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об ударах украинских дронов по Саратову, в результате которых погиб человек. Позднее он рассказал, что погибли двое мирных граждан и повреждения получили несколько квартир в жилом доме.

Ранее ВСУ обстреляли храм и ранили его настоятеля в Красноармейске.

