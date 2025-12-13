Захарова прокомментировала запрет ЕСВС посещать мероприятия с дипломатами РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала полумерой решение Европейской Службы внешних связей (ЕСВС) запретить дипломатам ЕС посещать мероприятия, на которых бывают сотрудники дипмиссии РФ, она посоветовала Еврокомиссии «улететь с планеты». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вот выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, стал бы зрелым решением», — выразила мнение дипломат.

Захарова сыронизировала, что 20-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза не мог обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия «улетает с планеты, покуда на ней остались русские».

Представитель МИД добавила, что Россия готова предоставить «ракету».

13 декабря стало известно, что ЕСВС разослала инструкции по общению с российскими дипломатами в постоянные представительства государств при ООН в Женеве.

В документе, помимо прочего, рекомендуется избегать мероприятий, где принимают участие дипломаты РФ. Но, если европейские дипломаты все же оказались на таком мероприятии, их попросили не попадаться на камеру вместе с российскими коллегами.

Ранее на Западе заявили, что после мира на Украине проблемы в Европе не закончатся.