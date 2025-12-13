На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала запрет ЕСВС посещать мероприятия с дипломатами РФ

Захарова после антироссийских указаний ЕС посоветовала ЕК «улететь с планеты»
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала полумерой решение Европейской Службы внешних связей (ЕСВС) запретить дипломатам ЕС посещать мероприятия, на которых бывают сотрудники дипмиссии РФ, она посоветовала Еврокомиссии «улететь с планеты». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вот выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, стал бы зрелым решением», — выразила мнение дипломат.

Захарова сыронизировала, что 20-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза не мог обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия «улетает с планеты, покуда на ней остались русские».

Представитель МИД добавила, что Россия готова предоставить «ракету».

13 декабря стало известно, что ЕСВС разослала инструкции по общению с российскими дипломатами в постоянные представительства государств при ООН в Женеве.

В документе, помимо прочего, рекомендуется избегать мероприятий, где принимают участие дипломаты РФ. Но, если европейские дипломаты все же оказались на таком мероприятии, их попросили не попадаться на камеру вместе с российскими коллегами.

Ранее на Западе заявили, что после мира на Украине проблемы в Европе не закончатся.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами