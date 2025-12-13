В Запорожской области после атаки ВСУ произошло частичное отключение света

Несколько сел в Запорожской области оказались обесточены в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, без света временно остались населенные пункты в трех округах.

«Обесточен ряд сел Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов», — говорится в заявлении.

Балицкий подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность повторных ударов ВСУ. Местные оперативные службы были приведены в полную готовность. Но непростая ситуация усложняет для энергетиков восстановительные работы, отметил губернатор.

11 декабря украинский дрон атаковал частный сектор в городе Васильевка в Запорожской области. Как рассказал Балицкий, беспилотный летательный аппарат детонировал возле приусадебного участка по улице Каховской. Из-за действий ВСУ пострадал мужчина 1966 года рождения. Он получил множественные осколочные ранения и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи в Запорожской области.