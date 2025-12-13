На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гидрометцентре рассказали о возвращении оттепели в Москву в начале недели

Гидрометцентр: с начала новой недели в Москву вернется оттепель
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается потепление. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

Так, во вторник, 16 декабря, температура воздуха в Москве прогреется и дойдет до состояния от минус 3 до плюс 2 градусов. Не исключен небольшой снег. В ночь на среду, 17 декабря, температура также сохранится на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов.

«Такой же характер погоды сохранится и во второй половине будущей недели», — рассказали в Гидрометцентре.

Метеоролог Татьяна Позднякова до этого говорила, что в Москве на Новый год выпадет снег, несмотря на теплое начало декабря.

6 декабря синоптик Евгений Тишковец рассказал «Газете.Ru», что ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, кроме того, снег будет сыпать почти ежедневно. Он отметил, что к Новому году россияне без снега не останутся.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях отказа от шапки зимой.

