В Раде рассказали о новой отставке в офисе Зеленского

Заместителя главы офиса Владимира Зеленского Олега Татарова увольняют. Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Олега Татарова увольняют из офиса Зеленского. Чтобы разойтись не очень плохо, Зеленский предлагал главе СБУ Малюку взять его кем-то к себе. Но у Малюка как-то места не нашлось», — написал он.

По слова депутата, Татаров «скорее всего, перейдет в Главное управление разведки».

28 ноября Зеленский принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Зеленский назвал кандидатов на пост главы своего офиса.