Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что не Россия, а Евросоюз является врагом Финляндии и призвал восстановить диалог с Москвой, передает РИА Новости.

«Россия не является нашим врагом. Администрация США при президенте (Дональде - ред.) Трампе ясно и громко сказала об этом. Нашим врагом является Европейский союз, работающий против народа», — сказал политик.

Мема подчеркнул, что нужно «повернуть вспять опасный план ЕС по перевооружению» и «избежать войны против России, восстановить диалог». Он также опубликовал свою фотографию с Красной площади и добавил, что готов отправиться с визитом в Москву.

Накануне Совет Евросоюза запретил передавать России ее активы, которые были заморожены на территории ЕС.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предупредил, что бессрочная заморозка российских активов нанесет Евросоюзу катастрофический ущерб.

Ранее в ЕС резко раскритиковали фон дер Ляйен из-за бессрочной блокировки активов России.