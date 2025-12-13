В Минобороны назвали число сбитых воздушных целей за сутки

Дежурные средства противовоздушной обороны Вооруженных Сил России (ПВО ВС РФ) перехватили и ликвидировали два реактивных снаряда американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневном релизе.

Помимо этого, ПВО уничтожили 169 украинских БПЛА над российскими регионами. В российском оборонном ведомстве также добавили, что в ответ на атаки Украины по гражданским объектам в российских регионах, ВС РФ сегодня ночью нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

Ночью 13 декабря Саратовскую область атаковали десятки беспилотников. В результате налетов в Саратове два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, также пострадала гражданская инфраструктура: повреждены жилой дом, детский сад и поликлиника. По неподтвержденным данным, ряд ударов пришелся на территорию Саратовского НПЗ. Минобороны РФ позднее сообщило об уничтожении 28 дронов над областью. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru»

Ранее стало известно о повреждении 20 электроподстанций в одной из областей Украины.