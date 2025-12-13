В балашихинском автобусе повесили плюшевого зайца для устрашения пассажиров

112: в автобусе Балашихи повесили плюшевого зайца для устрашения безбилетников

В Балашихе в салоне автобуса появилось жесткое предупреждение гражданам за безбилетную поездку. Там повесили плюшевого зайца, сообщает Telegram-канал 112.

«Жесткое предупреждение всем безбилетникам заметили в одном из автобусов подмосковного маршрута № 447. На входе всех пассажиров встречал повешенный заяц с табличкой «Я не заплатил за проезд», — сообщает канал.

Водители свою причастность отрицают, намекая, что, такой прикол — скорее всего, дело рук кого-то из пассажиров. Из-за многочисленных жалоб зайца в итоге сняли.

До этого в Санкт-Петербурге школьники напали на пенсионерку в общественном транспорте.

По словам 61-летней петербурженки, подростки зашли в салон общественного транспорта с громкой музыкой. Пассажирка сделала замечание школьникам, но нарушители начали оскорблять женщину, которая решила снять происходящее на камеру. После этого школьники ударили женщину ногой в грудь.

Ранее Дептранс Москвы напомнил о наказании за нападение на контролеров столичного транспорта.