В МО РФ рассказали об ответе на атаки ВСУ на российские гражданские объекты

Минобороны: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и объектам энергетики на Украине
Владимир Сергеев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Из заявления следует, что удар был нанесен в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты на территории РФ. При выполнении поставленной задачи российские военнослужащие применили высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты дальнего действия и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

12 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в порту Одессы после прилетов загорелось грузовое судно. По данным журналистов, гавань подверглась «атаке баллистики».

Как написал Telegram-канал Mash, огонь охватил грузовое судно Cenk T, которое называют одним из объектов теневой энергетики Украины. На борту находились дизельные, бензиновые и газовые генераторы фирмы «АКСА».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска полностью владеют инициативой в зоне украинского конфликта.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
