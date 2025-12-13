На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО у шахты в Красноармейске

Беженец Дрига: ВСУ прятали HIMARS с наемниками США у шахты в Красноармейске
true
true
true
close
Lockheed Martin

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) прятали реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS с охраной из американских наемников под шахтой «Красноармейская Западная» в Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости беженец Валерий Дрига.

Мужчина также поделился, что видел экипажи с иностранной техникой по проходящей мимо дороге у шахты, на которой и работал. Саму РСЗО прятали в посадке ниже этой дороги.

1 декабря глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска. Глава государства выразил уверенность, что взятие города обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, 2 декабря российские военные завершили зачистку Красноармейска от украинских военных. В ведомстве уточнили, что во взятии населенного пункта участвовали подразделения российской группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли храм и ранили его настоятеля в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами