Беженец Дрига: ВСУ прятали HIMARS с наемниками США у шахты в Красноармейске

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) прятали реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS с охраной из американских наемников под шахтой «Красноармейская Западная» в Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости беженец Валерий Дрига.

Мужчина также поделился, что видел экипажи с иностранной техникой по проходящей мимо дороге у шахты, на которой и работал. Саму РСЗО прятали в посадке ниже этой дороги.

1 декабря глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска. Глава государства выразил уверенность, что взятие города обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, 2 декабря российские военные завершили зачистку Красноармейска от украинских военных. В ведомстве уточнили, что во взятии населенного пункта участвовали подразделения российской группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли храм и ранили его настоятеля в Красноармейске.