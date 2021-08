Умер основатель рок-группы The Everly Brothers

Основатель и участник американской рок-группы The Everly Brothers Дон Эверли скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание «Noise11».

«С большой грустью мы объявляем, что потеряли икону американской музыки. Дон Эверли и его брат Фил изменили лицо современной музыки своими песнями. Они повлияли на всех, от The Beach Boys до The Rolling Stones и The Beatles», — говорится в сообщении издания.

Причина смерти Эверли не раскрывается. Его брат Фил Эверли, который был вторым участником дуэта, умер в в январе 2014 года в возрасте 74 лет от хронической болезни легких.

The Everly Brothers образовались в 1956 году, а в 1957 году выпустили свой первый большой хит — Bye Bye Love. Дуэт наиболее известен по таким песням, как Cathy's Clown, All I Have To Do Is Dream, Love Hurts, Crying In The Rain. The Everly Brothers 15 раз попадали в десятку хит-парада США и 35 раз — в Billboard Hot 100. В 1986 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла, в 1997 году исполнители получили почетную «Грэмми» за особый вклад в музыку.

Ранее сообщалось о смерти басиста ZZ Top Дасти Хилла, который играл в группе более 50 лет.