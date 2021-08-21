Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram для поддержки афганцев

Известная голливудская актриса и спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram и пообещала рассказывать истории афганцев на фоне сложившейся в этой стране ситуации.

В своей первой публикации Джоли разместила письмо афганской девушки-подростка, в котором она рассказывает об изменении обстановки с приходом к власти радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)». Согласно рассказу девушки, раньше афганцы жили обычной жизнью, а теперь «всех их боятся» и считают, что нарушаются права людей.

«Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы делиться их историями и голосами людей по всему миру, которые борются за элементарные права человека», — написала актриса в описании к публикации.

Талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После этого тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ранее граждане Афганистана рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране.