Энтони Маки сыграет главную роль в четвертом фильме о Капитане Америка

Американский актер Энтони Маки, воплотивший образ Сэма «Сокола» Уилсона в предыдущих проектах Marvel, сыграет главную роль в четвертом фильме о Капитане Америка. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.

По их информации, актер уже заключил контракт со студией Disney.

Подробности сюжета ленты держат в секрете. Также неизвестен актерский состав картины.

Как сообщает издание, написанием сценария к «Капитану Америка 4» занимались создатели сериала «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спеллман и Далан Муссон.

Режиссер для нового фильма о супергерое Marvel пока еще не назначен.

Маки сыграл «Сокола» в четырех фильмах Marvel и сериале для стримингового сервиса Disney+, начиная с ленты «Капитан Америка: Зимний солдат».

Ранее стали известны даты выхода фильмов «Человек-муравей 3» и «Стражи Галактики 3».