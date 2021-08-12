Фанат Канье Уэста объявил голодовку, пока не выйдет новый альбом «Donda»

Американец по имени Патрик Уидден снялTikTok — в нем он обратился к Канье Уэсту и рассказал, что будет голодать, пока новый альбом музыканта «Donda» не появится в широком доступе.

«Мне надоело ждать. С этого момента я не положу в рот ни единого кусочка еды — пока не увижу «Donda» на всех платформах. Возможно, это значит, что жить мне осталось всего неделю. Выпускай «Donda» прямо сейчас. Канье! Ну, пожалуйста...», — заявил молодой человек на видео. В кадре перед автором — чипсы и другая еда.

Патрик продолжил выпускать видео с теми же просьбами, а на видео еда оставалась на прежнем месте. На одном из свежих видео появился более стройный молодой человек — он представился Патриком, сказал, что уже потерял несколько килограммов, что по-прежнему отказывает себе в пище, и теперь у него болит голова.

В конце июля певец раздал пять тысяч билетов на презентацию нового альбома — рэпер представил пластинку «Donda» на стадионе Mercedes Benz в Атланте. Альбом назван в честь матери Уэста Донды, которая умерла в 2007 году в возрасте 58 лет от осложнений после пластической хирургии.

С момента презентации релиз альбома несколько раз переносился, по последним данным, он запланирован на 13 августа.

Ранее сообщалось, что поклонник Канье продает воздух с презентации «Donda» за $3333.