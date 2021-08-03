Сериал «Властелин колец» получил дату премьеры

Сериал по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкиена «Властелин колец» получил дату премьеры, сообщает стриминговый сервис Amazon Prime на официальной странице проекта в Twitter.

Авторы сериала «Властелин колец» также показали кадр из нового проекта, на котором главный герой смотрит вдаль. «2 сентября 2022 года новое путешествие начнется», — написали они.

Известно, что в сериале по мотивам «Властелина колец» появятся как знакомые, так и новые персонажи. Шоу будет состоять не менее чем из пяти сезонов. В каждом из них будет по восемь-десять эпизодов. Режиссером пилотной серии стал Хуан Антонио Байона, съемки ведутся в Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что первый сезон фэнтези-сериала обойдется американской компании Amazon Studios в $465 млн. Эту цифру подтвердил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш. Это сделает сериал самым дорогим из когда-либо созданных.