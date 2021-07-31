Мать Децла обвинила внука во вранье

Ирина Толмацкая, мать рэпера Децла, заявила, что не планирует общаться со внуком Антонием из-за неприязни. Об этом 57-летняя женщина рассказала во время прямого эфира в Instagram.

В прямом эфире Ирина призналась, что ей не хочется общаться с внуком, так как он начинает музыкальную карьеру со лжи.

«Он про семью пооткровенничал. И очень много вранья. Мне просто не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру с вранья. Хочется сказать: «Тормози, парень!». Я ни от кого ничего не требую», — подчеркнула мать Децла.

Она обратила внимание, что ко внуку очень много претензий.

Их общение даже до этого момента было только тогда, когда ее 16-летнему внуку Антонию нужна была материальная поддержка.

Также Толмацкая объяснила, что тест ДНК требовался для оформления наследства в ответ на заявления внука о том, что дед с ним судился.

«Тест ДНК нужен был для того, чтобы оформить наследство. Его оформили. Оно было разделено на три части, а Александр Яковлевич выдаст свою часть Тони, когда ему будет 18 лет. Тони сказал, что это все его деньги, что мы не имеем права на эти деньги. Но из этих денег я оплачиваю квартиру, я погасила все долги за эту квартиру», — поделилась Толмацкая.

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Причиной смерти рэпера стала острая сердечная недостаточность.

Ранее сын Децла заявил, что его преследует незнакомец.