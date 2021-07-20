«Он был очень категоричным»: Дюжев рассказал о съемках с Мамоновым в «Острове»

Актер Дмитрий Дюжев в эфире «России 1» рассказал о съемках в фильме «Остров», в которых принял участие после смерти младшей сестры, отца и матери.

Он сыграл в картине Павла Лунгина роль отца Иова, а музыкант Петр Мамонов — юродивого монаха-отшельника. По словам Дюжева, с Мамоновым он встретился впервые. «Со студенческих лет я слушал «Звуки Му», еще студентом ходил на спектакль «Шоколадный Пушкин», который он играл в театре Станиславского, и для меня было большой загадкой: «Это настоящий человек или он так играет? Это реальность или это искусство?», – вспоминал Дмитрий Дюжев.

При этом во время съемок Мамонов уходил от общения с Дюжевым по разным предлогам, а в последний съемочный день сам подошел к артисту. «Он абсолютно искренне, сожалея о том, что все это ему пришлось претерпевать, сказал: «Мне самому было очень тяжело, но ты меня прости. Я не профессиональный актер, я не учился так, как вы, актерскому ремеслу. По третьему звонку занавес открывается, и ты должен заплакать, я так не могу. По щелчку засмеяться, я так тоже не могу. Я как-то по-своему нахожу себя в этой роли. И когда я прочитал, что у отца Анатолия конфликтные отношения с отцом Иовом, я понял, что с тобой мне общаться нельзя, поэтому я тебя держал на расстоянии сколько мог. Ну, прости!» — рассказывает Дюжев.

По словам Дюжева, с Мамоновым было нелегко и Лунгину. «Он был очень категоричным. Он был очень искренним, очень честным, таким своего рода правдолюбом, а иногда это даже называется добром с кулаками. Он и не играл вовсе. Лунгин кричит: «Стоп! Петя, что ты мне играешь?» А Петр отвечает: «А я не играю – я так живу», – заключил Дмитрий Дюжев.

Петр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет от последствий коронавирусной инфекции. 18 июля он был похоронен в Подмосковье.