Netflix показал трейлер второго сезона «Ведьмака»

Netflix обнародовал трейлер второго сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак», снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Новые серии появятся 17 декабря, сообщает The Verge.

Отмечается, что второй сезон будет посвящен приемной дочери Геральта — Цири, которую Ведьмак будет учить справляться со своими сверхспособностями. Часть событий будут происходить в крепости Каэр Морхен

Всего зрителям покажут восемь эпизодов: «Крупица истины», «Каэр Морхен», «Что утеряно», «Реданская разведка», «Повернись спиной», «Близкий друг», «Волет Мейр». Название финальной серии разработчики пока не раскрывают.

По словам Шоураннера «Ведьмака» Лорена Хиссрика, в новом сезоне появятся наставник Геральта Весемир, начальник реданской разведки Дийкстра и настоятельница храма Мелитэле Нэннеке.

На Netflix также появиться еще один проект — мультфильм «Ведьмак: Кошмар волка». Посмотреть ее можно будет уже 23 августа.

Ранее в Netflix рассказали о сюжете анимационного приквела «Ведьмака».