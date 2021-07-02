Собчак подаст в суд на Роскомнадзор из-за блокировки интервью с Макаревичем

Телеведущая Ксения Собчак намерена подать в суд из-за блокировки ее интервью с музыкантом, лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Собчак заявила, что в интервью не было пропаганды наркотиков, из-за которой видео заблокировали. По ее мнению, такое решение связано с «открытой войной» Роскомандзора с популярными YouTube-каналами.

«Мы будем судиться с Роскомнадзором», – написала телеведущая.

При этом она предположила, что суд ей и ее команде «не выиграть».

Ранее Роскомнадзор сообщил о внесении интервью Собчак с Макаревичем в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков. В настоящее время доступ к видео на YouTube ограничен.

Интервью было опубликовано в 2019 году. Во время беседы Макаревич рассказал о своем опыте употребления одного из наркотиков, оценив привыкание к запрещенному веществу.