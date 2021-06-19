Мать Николаса Кейджа умерла в возрасте 85 лет

Джой Фогельсанг, мать американского актера Николаса Кейджа, скончалась в возрасте 85 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат голливудской звезды Кристофер Коппола.

«У нее была очень тяжелая жизнь, проблемы с психикой. Но ей удалось научить меня многому. От нее я узнал, что такое любовь. Уверен, что этому по-настоящему может научить только мама», — написал старший брат Кейджа.

По его словам, смерть настигла женщину еще 26 мая, однако семья не хотела делиться этим с прессой. На протяжении всей своей жизни Джой работала профессиональным хореографом.

В январе стало известно о смерти номинантки премии «Золотой глобус» и «Оскар», голливудской актрисы Сисели Тайсон. Женщина скончалась на 97-м году жизни.