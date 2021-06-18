Гришковца спросили об иске Земфиры

Писатель, артист и музыкант Евгений Гришковец в беседе с изданием «Клопс» не стал комментировать решение певицы Земфиры подать иск о защите чести и достоинства из-за его слов.

По словам Гришковца, он не знал о планах Земфиры. «Я сам узнал об этом 20 минут назад, нахожусь в Кемерово, где занимаюсь постановкой нового спектакля. В ближайшее время не буду готов прокомментировать этот вопрос», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Земфира обратилась в Центральный районный суд Москвы с требованием взыскать с Гришковца 1,5 млн руб. Земфире не понравилось интервью Гришковца в программе «Би Коз», в котором он, комментируя выход ее последнего альбома «Бордерлайн», назвал певицу «наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм». Телеканал «Дождь» привлечен в качестве третьего лица.