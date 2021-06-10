Блогера Хованского привезли в суд

Блогера Юрия Хованского привезли в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал Mash.

На вопрос журналиста о том, как у него дела, Хованский ответил: «Но пасаран» («Они не пройдут» на испанском).

10 июня Хованскому должны избрать меру пресечения.

Следствие будет настаивать на том, чтобы блогера заключили под стражу.

Аноним в июле 2020 года опубликовал на видеохостинге две аудиодорожки, которые легли в основу уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, возбужденного в отношении Хованского.

Песни, по мнению экспертов СК, содержат признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в словах Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

Уголовное дело было заведено по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. Наказание предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее сообщалось, что центр «Э» заинтересовался опубликовавшим песню Хованского анонимом.