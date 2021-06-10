Канье Уэст отметил свой день рождения с Ириной Шейк во Франции

Американский рэпер Канье Уэст отметил свой 44-й день рождения в компании российской супермодели Ирины Шейк, пишет TMZ.

Как сообщается, звезд заметили во вторник, 8 июня, во Франции, когда они гуляли по территории отеля. При этом они выглядели как пара.

Источники издания подтвердили, что хип-хоп-исполнитель действительно завел роман с россиянкой. Однако пока неизвестно, насколько их отношения серьезны.

По информации издания, Уэст и Шейк также вместе вернулись в США. Частный самолет, на борту которого они находились, 9 июня приземлился в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси.

Сами знаменитости пока никак не высказывались о своей связи. Ранее Шейк неоднократно участвовала в проектах Уэста. В 2010 году она снялась в видеоклипе на его песню Power, после чего не раз представляла одежду модного бренда музыканта на европейских неделях моды.

Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян официально подала на развод с Уэстом. Их свадьба состоялась в мае 2014 года в Италии.