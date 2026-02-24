В России объяснили падение выдач кредитных карт

Выдачи кредитных карт россиянам упали на несколько миллионов из-за повышения требований к банкам и изменения потребительского поведения: ставки по кредиткам растут, и они становятся невыгодными для заемщиков. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко.

По данным ЦБ, после пика оформлений кредитных карт в конце 2024-го и начале 2025 года число новых выпущенных карт начало снижаться: с около 68 млн штук на начало 2025 года до 65 млн к концу 2025 года, то есть снижение составило несколько миллионов карт в течение года. В то же время число активных кредитных карт — тех, с которыми проводились операции — выросло с почти 38 млн в апреле 2024 года до почти 49 млн к октябрю 2025 года. Это свидетельствует о том, что россияне активнее используют ранее оформленные карты, а не берут новые.

«Одной из ключевых причин снижения выдачи новых кредитных карт является ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ), которые Банк России использует для ограничения роста потребительского кредитования, особенно в сегменте необеспеченных долгов (включая кредитные карты) для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

С 1 января 2024 года регулятор ввел более жесткие границы МПЛ именно для кредитов с лимитом — доля выдач кредиток заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80% была ограничена, а для клиентов с ПДН выше 80% банки фактически лишаются права выдавать такие продукты. При этом такие лимиты не распространяются на карты, выданные до их введения, что частично объясняет, почему старые карты остаются активными», — отметил Бурденко.

По его словам, меняется и поведение самих банков: по данным бюро кредитных историй, средний размер одобряемого кредитного лимита по новым картам заметно снизился. На декабрь 2025 года средний лимит по новым картам составлял 99 тысяч рублей, что на 11% ниже, чем годом ранее, уточнил финансист.

Он добавил, что снижение эмиссии новых карт связано не только с политикой банков и регулятора, но и с изменением потребительского поведения: на фоне высокой ключевой ставки стоимость пользования кредитными картами заметно выросла.

«Процентные ставки по новым продуктам находятся на многолетних максимумах, на конец года средняя ПСК для кредитных карт составила 49,90%. В итоге для многих заемщиков оформление еще одной карты стало экономически невыгодным. Люди предпочитают пользоваться уже имеющимися кредитками с ранее установленными условиями, чем открывать новые, зачастую более дорогие», — сказал финансист.

По его словам, при этом растет долговая нагрузка населения: по данным ЦБ, половина всего долга россиян в первом полугодии 2025 года приходилась на заемщиков, имевших три и более кредитов. В такой ситуации оформление дополнительной кредитной карты воспринимается как риск, а не как удобный финансовый инструмент, уточнил Бурденко. Заемщики стали осторожнее относиться к новым долгам и чаще сознательно отказываются от предложений банков, констатировал эксперт.

Текущий тренд, вероятнее всего, сохранится в горизонте ближайших 12–18 месяцев, считает Бурденко. ЦБ продолжит придерживаться жесткой макропруденциальной политики: лимиты на выдачу кредитных карт заемщикам с высокой долговой нагрузкой останутся ключевым инструментом сдерживания розничного кредитования, допустил эксперт. Пока инфляционное давление остается повышенным, а ключевая ставка находится на высоком уровне, регулятору важно не допустить ускоренного роста необеспеченного долга, который может увеличить риски для банковской системы, пояснил Бурденко.

Скорее всего, в ближайшие кварталы будет продолжаться сокращение темпов эмиссии новых кредитных карт при одновременном увеличении активности по уже существующим картам, заключил эксперт.

Ранее в России объяснили снижение выдач кредитов ухудшением качества заемщиков.