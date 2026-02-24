Стали известно возможное развитие дела бывшего заместителя министра просвещения Грибова

В уголовном деле обвиняемого в мошенничестве экс-заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова могут появиться новые фигуранты. Об этом, ссылаясь на судебные документы, сообщает ТАСС.

В постановлении указывается, что бывший чиновник по-прежнему обвиняется в тяжком преступлении, совершенном в составе группы. В настоящее время не все ее члены установлены и задержаны. Это само по себе может свидетельствовать о том, что они могут угрожать свидетелю, другим участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или каким-то иным способом воспрепятствовать производству по делу.

В документе также отмечается, что Грибов может воспрепятствовать судопроизводству, находясь на свободе. Поэтому апелляция не удовлетворила ходатайство обвиняемого об изменении меры пресечения и оставила его в следственном изоляторе.

24 июня стало известно, что по делу Грибова арестовали бывшего советника директора Международного детского центра «Артек» Виктора Васильева.

Ранее следствие выявило 21 эпизод мошенничества в деле Грибова.