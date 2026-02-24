Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Автомобили

Шохин рассказал, каким иностранным автоконцернам запретят работать в России

Шохин: сотрудничавшие с Украиной иностранные автоконцерны не пустят в Россию
Нина Зотина/РИА «Новости»

Иностранные автокомпании, уличенные в поддержке украинского ВПК, потеряют возможность вернуться на российский рынок. Об этом «Известиям» заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, большинство зарубежных автоконцернов, свернувших деятельность в России, сохранили в соглашениях правовые механизмы для потенциального восстановления бизнеса — например, опции обратного выкупа активов. Однако даже наличие таких договоренностей не обеспечивает им автоматического права вернуться на российский рынок, если будет установлено их участие в военно-техническом сотрудничестве с Украиной.

«Критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но тем не менее о них много говорится: тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство по определению не пустят», — пояснил глава РСПП.

В Госдуме могут заняться разработкой таких критериев уже в ближайшее время.

Ранее автоэксперт рассказал, какой популярной в России марке грозит забвение.

,
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!