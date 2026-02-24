Шохин рассказал, каким иностранным автоконцернам запретят работать в России

Иностранные автокомпании, уличенные в поддержке украинского ВПК, потеряют возможность вернуться на российский рынок. Об этом «Известиям» заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, большинство зарубежных автоконцернов, свернувших деятельность в России, сохранили в соглашениях правовые механизмы для потенциального восстановления бизнеса — например, опции обратного выкупа активов. Однако даже наличие таких договоренностей не обеспечивает им автоматического права вернуться на российский рынок, если будет установлено их участие в военно-техническом сотрудничестве с Украиной.

«Критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но тем не менее о них много говорится: тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство по определению не пустят», — пояснил глава РСПП.

В Госдуме могут заняться разработкой таких критериев уже в ближайшее время.

